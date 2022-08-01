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Beşiktaş aradığı sol beli İngiltere'de buldu: Arthur Masuaku

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’dan boşalan sol bek pozisyonunu İngiliz ekibi West Ham United’da forma giyen Arthur Masuaku ile dolduruyor. Kongolu oyuncuyu kiralamak isteyen siyah beyazlılar, opsiyon için görüşmelerini sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş aradığı sol beli İngilterede buldu: Arthur Masuaku
Transfermarkt verilerine göre Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Beşiktaş’ta hazırlık maçlarında ortaya konulan etkisiz görüntü, yönetimi yeni arayışlara itti. Özellikle Rıdvan Yılmaz’ın Rangers’a transferinde sonra sol bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, aradığı ismi İngiltere’de buldu.

Transferde sona gelindi

Beşiktaş, sol bekte oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurmayı planlıyor. 28 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli aşama kaydeden yönetim, West Ham United ile son görüşmelerini yapıyor. Kongolu futbolcu ile her konuda anlaşma sağlanırken, Londra temsilcisi ile bir sonraki sene için opsiyon pazarlıkları sürüyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

  • Bir gol atmıştı
  • Geçen sezon 13 Premier Lig maçında 1 gol atan Masuaku, West Ham United formasıyla çıktığı toplam 128 karşılaşmada 2 kez fileleri sarstı, 10 da gol pası verdi. Teknik Direktör Valerien İsmael’in 3’lü savunma sisteminde orta sahanın solunda görev yapması beklenen Masuaku, 4’lü savunmada ise sol bekte kalacak. Kongolu oyuncu, atletik görüntüsü ile de dikkat çekiyor

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