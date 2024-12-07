Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde top çizgiden çıktı

Dzeko'nun vuruşunda Emirhan mutlak golü önledi.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi mücadelesinde heyecan dolu bir an yaşandı. 10. dakikada Dzeko'nun vuruşunu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi mücadelesinde 10. dakikada yaşanan pozisyon, büyük heyecana neden oldu.
Sarı-lacivertli takımın Boşnak golcüsü Dzeko'nun vuruşunu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.
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