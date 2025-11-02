Beşiktaş - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe , bu maçla 362. kez karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.





BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.





Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.





Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.





Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi.





Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, derbiyi kazanarak olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.





Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.





Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.





Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.





Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİMLER KART SINIRINDA?

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.





Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.





Beşiktaş'ta da 2 futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.





Savunma oyuncuları Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Antalyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

362. RANDEVU

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.





Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.





Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun , Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri







