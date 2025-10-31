Eski Fenerbahçeli yeni takımında gündem oldu: Yaptığı çalım ve asist sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'den sürpriz bir ayrılıkla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Wahda'ya transfer olan tecrübeli yıldız Dusan Tadic, yeni takımında da yeteneğini konuşturmaya devam ediyor. 36 yaşındaki Sırp maestro, son maçta attığı bir asistle adeta sanatını konuşturdu ve sosyal medya gündemine oturdu.

1 /5 Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'nın yolunu tutan Dusan Tadic, yeni takımında şova devam ediyor. Deneyimli futbolcu yaptığı asistle bir kez daha kendinden bahsettirdi.



2 /5 Facundo Kruspzky'nin 45+2. dakikada attığı golün asistini yapan Tadic'in ortasından önce rakibine attığı çalımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

3 /5 Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok futbolsever ve ünlü futbol sayfaları Tadic'in asistini paylaşarak, futbolcudan övgüyle bahsetti.



4 /5 Dusan Tadic, Al-Wahda formasıyla bu sezon 13 maça çıktı ve 2 gol-5 asistlik skor katkısı verdi. 2.2 milyon euro piyasa değeri olan 36 yaşındaki futbolcunun Al-Wahda ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.