Eski Fenerbahçeli yeni takımında gündem oldu: Yaptığı çalım ve asist sosyal medyayı salladı

15:4131/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Fenerbahçe'den sürpriz bir ayrılıkla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Wahda'ya transfer olan tecrübeli yıldız Dusan Tadic, yeni takımında da yeteneğini konuşturmaya devam ediyor. 36 yaşındaki Sırp maestro, son maçta attığı bir asistle adeta sanatını konuşturdu ve sosyal medya gündemine oturdu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'nın yolunu tutan Dusan Tadic, yeni takımında şova devam ediyor. Deneyimli futbolcu yaptığı asistle bir kez daha kendinden bahsettirdi.


Facundo Kruspzky'nin 45+2. dakikada attığı golün asistini yapan Tadic'in ortasından önce rakibine attığı çalımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok futbolsever ve ünlü futbol sayfaları Tadic'in asistini paylaşarak, futbolcudan övgüyle bahsetti.


Dusan Tadic, Al-Wahda formasıyla bu sezon 13 maça çıktı ve 2 gol-5 asistlik skor katkısı verdi. 2.2 milyon euro piyasa değeri olan 36 yaşındaki futbolcunun Al-Wahda ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

İşte o asist...

#Fenerbahçe
#Tadic
#Al-Wahda
