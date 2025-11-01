Sörloth'tan Atletico Madrid’e veda sinyali: Kararını verdi!

Yeni Şafak
16:481/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un İspanyol devinden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü
Atletico Madrid'de beklediği düzenli forma şansını bulamayan Norveçli golcü Alexander Sörloth, kariyerinde radikal bir karar aşamasında. 29 yaşındaki yıldız forvetin, Norveç Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla İspanyol devinden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

Fichajes'in haberine göre; önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Kupası’nda Norveç Milli Takımı’nda daha fazla süre bulmak isteyen golcü oyuncu, düzenli forma şansı bulamadığı Atletico Madrid’den ayrılma fikrine sıcak yaklaşıyor.


Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın da 29 yaşındaki forvetle ilgilendiği ve oyuncunun Madrid’deki durumunu yakından izlediği kaydedildi.


Adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan Sörloth’un ayrılık düşüncesi sonrası, sarı-lacivertlilerin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.


Bu sezon Atletico Madrid’de 11 karşılaşmada toplam 463 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, 2 gol kaydetti.


Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Sörloth’un, Madrid ekibiyle 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.



