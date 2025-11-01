Sörloth'tan Atletico Madrid’e veda sinyali: Kararını verdi!

Fichajes'in haberine göre; önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Kupası’nda Norveç Milli Takımı’nda daha fazla süre bulmak isteyen golcü oyuncu, düzenli forma şansı bulamadığı Atletico Madrid’den ayrılma fikrine sıcak yaklaşıyor.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın da 29 yaşındaki forvetle ilgilendiği ve oyuncunun Madrid’deki durumunu yakından izlediği kaydedildi.

Adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan Sörloth’un ayrılık düşüncesi sonrası, sarı-lacivertlilerin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.