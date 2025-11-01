Yeni Şafak
Kylian Mbappe’den Arda Güler açıklaması: ‘Beni şaşırtmadı’

Real Madrid'in dünya yıldızı Kylian Mbappe, İspanyol devinde kısa sürede fırtına estiren milli futbolcumuz Arda Güler hakkında ilk kez konuştu ve genç yıldıza övgüler yağdırdı.

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili konuştu.


Marca'ya konuşan Mbappe, bu sezon iyi bir uyum yakaladığı Arda Güler'le oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.


Fransız yıldız, "Arda Güler beni şaşırtmadı. Çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Henüz çok genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Bernabeu'da taraftarların sevdiği sihirli bir dokunuşu var. Umarım böyle devam eder. Bizim için çok önemli olabilir. Onunla birlikte oynamaktan mutluyum." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Kylian Mbappe, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.


İspanyol devinde Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle ilk 11'in önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, çıktığı 13 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.


