Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale maç yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.