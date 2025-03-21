Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

19:0121/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat sürdü.


Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale maç yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.


Beşiktaş-Galatasaray müsabakası, 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yüzde 5,83'lik kazanç sağladı: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları