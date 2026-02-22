Yeni Şafak
Beşiktaş - Göztepe Canlı İzle

20:0322/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Beşiktaş - Göztepe canlı skor

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Göztepe canlı skor, canlı anlatım ve beIN Sports 1 linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile karşılaşıyor. Kritik maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş - Göztepe beIN Sports 1 canlı izleme ekranı haberimizde.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE İLK 11'LER

Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe:
Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokeşe, Cherni, Dennis, Miroshi, Krastev, Juan, Janderson.

