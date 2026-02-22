Beşiktaş - Göztepe canlı skor
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Göztepe canlı skor, canlı anlatım ve beIN Sports 1 linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile karşılaşıyor. Kritik maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE İLK 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe:
Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokeşe, Cherni, Dennis, Miroshi, Krastev, Juan, Janderson.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI İZLE
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
