Trendyol Süper Lig’de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, bugün Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Murat Şener ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Yiğit Arslan olacak.