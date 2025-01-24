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Beşiktaş'ın kupa maçı Olimpiyat'ta

Beşiktaş'ın kupa maçı Olimpiyat'ta

16:5124/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
AA
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74 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu birçok önemli maça ev sahipliği yaptı.
74 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu birçok önemli maça ev sahipliği yaptı.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile oynayacağı maçın stadyumunda değişiklik yapıldı.

Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor'u konuk edecek. D grubunda oynanacak mücadele 20.30’da başlayacak.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı bildirildi.


Tüpraş Stadyumu’ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle stat değişikliğine gidildiği aktarıldı.








#Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Kırklarelispor
#Olimpiyat Stadyumu

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