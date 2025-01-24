74 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu birçok önemli maça ev sahipliği yaptı.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile oynayacağı maçın stadyumunda değişiklik yapıldı.
Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor'u konuk edecek. D grubunda oynanacak mücadele 20.30’da başlayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı bildirildi.
Tüpraş Stadyumu’ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle stat değişikliğine gidildiği aktarıldı.
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