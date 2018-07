Beşiktaş Meksikalı kaleci Ochoa'yı istiyor

Fabri'yi Premier Lig ekibi Fulham'a satmak üzere olan Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi. Siyah beyazlılar ilk olarak Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin'i gündemine alırken oyuncu için istenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle gözler yabancı piyasaya çevrildi.

İlk olarak Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina için bilgi alan siyah beyazlılar oyuncunun yüksem maliyeti sebebiyle alternatif isimlere yöneldi. Son olarak Meksika'nın 33 yaşındaki kalecisi Ochoa için menajerlerden bilgi alan siyah beyazlıların tecrübeli file bekçisinin uygun maliyeti sebebiyle transfer teklifi yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Standard Liege'de forma giyen ve sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek olan Ochoa'nın kontratındaki çıkış maddesinden faydalanmak isteyen Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde kaledeki belirsizliğe son vermesi bekleniyor.

Ochoa, Dünya Kupası'nda Meksika ile 4 maçta forma giymişyi. Brezilya maçında 25 kurtarış yapan kaleci turnuvanın en çok kurtarış yapan ismi olmuştu.