SÜPER LİG

Beşiktaş Meksikalı kaleci Ochoa'yı istiyor

Beşiktaş İspanyol kaleci Fabri'yi Fulham'a satmaya hazırlanırken sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar Meksika Milli Takımı'nın kalecisi Ochoa'nın transferi için menajerler aracılığıyla bilgi aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ochoa.

Ochoa.

Fotoğraf: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Fabri'yi Premier Lig ekibi Fulham'a satmak üzere olan Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi. Siyah beyazlılar ilk olarak Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin'i gündemine alırken oyuncu için istenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle gözler yabancı piyasaya çevrildi.

  • İlk olarak Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina için bilgi alan siyah beyazlılar oyuncunun yüksem maliyeti sebebiyle alternatif isimlere yöneldi. Son olarak Meksika'nın 33 yaşındaki kalecisi Ochoa için menajerlerden bilgi alan siyah beyazlıların tecrübeli file bekçisinin uygun maliyeti sebebiyle transfer teklifi yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Standard Liege'de forma giyen ve sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek olan Ochoa'nın kontratındaki çıkış maddesinden faydalanmak isteyen Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde kaledeki belirsizliğe son vermesi bekleniyor.

Ochoa, Dünya Kupası'nda Meksika ile 4 maçta forma giymişyi. Brezilya maçında 25 kurtarış yapan kaleci turnuvanın en çok kurtarış yapan ismi olmuştu.

Meksika kalecisi Ochoa tarihe geçti
Meksika kalecisi Ochoa tarihe geçti

Meksika'nın 32 yaşındaki kalecisi Guillermo Ochoa, Brezilya ile oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçında 25 kurtarış yaparak tarihe geçti.Ochoa, 2014 Dünya Kupası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans sergiledi ve turnuvada bir maçta en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu. 25 kurtarış yapan kaleci bu performansı turnuvanın son 16 turu aşamasında yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Bir Dünya Kupası maçında şimdiye kadar en çok kurtarış yapan kaleci ise 2014'teki turnuvada ABD file bekçisi Tim Howard olmuştu. (27 kurtarış) Guillermo Ochoa made 25 saves at the 2018 World Cup; Tim Howard (27 in 2014) is the only goalkeeper in the last two editions to have made more in a single tournament.Performs on the biggest stage. 🐙 pic.twitter.com/ACC0kd90wX&mdash; Squawka Football (@Squawka) 2 Temmuz 2018

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