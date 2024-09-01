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Spor

Kartal seri peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Sivasspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de yaptığı 2 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u da seyircisinin önünde geçerek, 3 puan serisine devam etmek istiyor.

09:34 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.



Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.


Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.



Yoğun ilgi var

Geçen haftayı BAY geçen ve maç yapmayan Beşiktaş, ilk 2 maçtaki galibiyet ivmesini devam ettirerek, zirvedeki takımlardan birisi olmak istiyor.


Muhtemel 11'ler

Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Semih, Rafa, Immobile
Sivasspor:
Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Charisis, Bieganski, Emrah, Turgunboev, Pritchard, Manaj




#Süper Lig
#Beşiktaş
#Sivasspor
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