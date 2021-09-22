Beşiktaş'a büyük şok:  ‘Demir’i bükemedi

Beşiktaş, lider girdiği Süper Lig’in 6. haftasında koltuğu rakiplerine kaptırmak istemiyordu. Ancak 3-0 öne geçtiği ve rahat bir oyun sergilediği maçta bu skoru koruyamaması büyük bir şok oldu. Geçen hafta Antalyaspor deplasmanında hem sakatlıklardan hem de yorgunluklardan dolayı geniş bir rotasyon yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu kez ideale yakın 11’i ile sahaya çıktı. Önde oyun felsefesini bu maçta da sürdüren siyah-beyazlı takım, ilk yarının belli bölümlerinde önceki performanslarını arattı.

Geldiği günden bu yana farkını hissettiren Pjanic, maçın açılışını güzel bir asistle yaptı, tamamlayan ise Montero oldu. İspanyol stoper, Borussia Dortmund maçıyla aldığı formayı çıkaracak gibi görünmüyor. Adana Demirspor, Beşiktaş’ın arka alanda verdiği boşlukları hızlı çıkışlarla değerlendirmek istese de, kaleci Ersin’in erken çıkışları ve stoperlerin hamleleri ilk yarıda ciddi tehlikeye izin vermedi. Devreye Josef’in uzaktan karambol golüyle 2 farklı giren siyah-beyazlılar, ikinci yarının açılışını Rıdvan ile yaptı. Genç oyuncu, üst üste 2 maçta benzer golleri attı.

Savunmasının yanına bu özelliklerini de eklemeye devam ederse kariyeri çok parlak yerlere gider. Adana Demirspor, Vargas’ın şık frikiğiyle umutlanınca, kalan sürede direncini de korudu. 67. dakika oyuna giren Balotelli çok şık bir golle farkı 1’e indirirken, 90+6’da ise Assombalonga, attığı golle Beşiktaş’a büyük bir şok yaşattı.