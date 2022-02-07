Beşiktaş'ın tek eksiği gol

Beşiktaş, lige verilen arada, Antalya’da yaptığı kampla, maçların özellikle son bölümlerinde yaşanan fiziki düşüşleri ve ileri uçta yaşanan gol sıkıntısını çözmek istiyordu. Evinde, seyircisinin de büyük desteğiyle, ligde çıkış arayan Antalyaspor’u konuk eden siyah-beyazlılarda, teknik direktör Önder Karaveli ilk kez denediği formatla sonuca gitmek istedi.

Daha önce de 3’lü oynamıştı Beşiktaş ama orta saha dizilişinde 3-4-2-1 ilk defa uygulanıyordu. Orta sahanın merkezinde Pjanic ve Can’la oynayan siyah-beyazlılarda, bu ikilinin önünde Alex Teixeira ve Emirhan yer aldı. Ofansif olarak iyi sonuç verebilecek ama savunma anlamında riskleri barındıran sistemde nitekim Antalyaspor o bölgeyi çok kolay geçerek ciddi tehlikeler buldu. Bu dizilişte belki Josef-Gedson ikilisi güçlü bir görüntü ortaya koyabilir ancak önlerinde oynayan ismin de fizik gücü çok belirleyici olacaktır. Alex Teixeira bu haliyle o bölgeyi asla kaldıracak görüntüde değil. Kamp da Alex için işe yaramamış görünüyor. Bu da kalan sözleşmesi için endişe verici. Maçta Beşiktaş adına öne çıkan isim Ersin Destanoğlu oldu.

Genç kaleci, bire bir pozisyonlarda erken sezgisi ile bir çok pozisyonu savuşturdu. Hücumda ise diğer maçların aksine daha donuk bir Beşiktaş izledik. Önder Karaveli, hem oyunu değiştirmekte hem de oyuncu değiştirmekte geç kalınca, maç Beşiktaş için uzun süre sıkıntılı geçti. Ghezzal’ın oyuna dahil olması ile yüklenen Beşiktaş golü bulamayınca sahasında 2 puanı bırakmış oldu.