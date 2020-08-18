Bernard Mensah Beşiktaş ile çıktığı ilk idmanda şaşırttı

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, yeni transfer Mensah'ın akşam antrenmanında yer aldığı belirtildi.
Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Öte yandan Beşiktaş'la ilk idmanına çıkan Mensah'ın oyunu beğeni topladı. Oldukça istekli olduğu gözlemlenen oyuncunun yaptığı hareketler teknik heyetten ve idmanı takip eden medya mensupları tarafından takdir edildi.
- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş'ın Mensah transferi Galatasaray ile siyah beyazlı kulübü karşı karşıya getirmişti. Konuyla ilgili olarak Mustafa Cengiz, 'biz Mensah'a teklif yapmadık' ifadesini kullanmıştı.
Bernard Mensah, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir araya geldi 🦅 pic.twitter.com/D9V8oOfMsZ
Bernard Mensah, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir araya geldi 🦅 pic.twitter.com/D9V8oOfMsZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 17, 2020
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