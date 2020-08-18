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Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah antrenmanda herkesi etkiledi

Bernard Mensah Beşiktaş ile çıktığı ilk idmanda şaşırttı

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile özel bir görüşme gerçekleştiren Ganalı yıldızın idmandaki görüntüsü ise dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Bernard Mensah Beşiktaş ile ilk idmanına çıktı.

Bernard Mensah Beşiktaş ile ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, yeni transfer Mensah'ın akşam antrenmanında yer aldığı belirtildi.

Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş'la ilk idmanına çıkan Mensah'ın oyunu beğeni topladı. Oldukça istekli olduğu gözlemlenen oyuncunun yaptığı hareketler teknik heyetten ve idmanı takip eden medya mensupları tarafından takdir edildi.

  • Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'ın Mensah transferi Galatasaray ile siyah beyazlı kulübü karşı karşıya getirmişti. Konuyla ilgili olarak Mustafa Cengiz, 'biz Mensah'a teklif yapmadık' ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Bernard Mensah açıklaması: Biz teklif vermedik, çekiliyoruz dedik
Yeni Şafak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Bernard Mensah açıklaması: Biz teklif vermedik, çekiliyoruz dedik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş'a transfer olan Bernard Mensah ile ilgili açıklama yaptı. Galatasaray'ın elinde yazılı belgeler olduğunu belirten Cengiz, ''Biz Mensah'a teklif vermedik. Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz dedik'' ifadelerini kullandı.

Mensah transfer oldu Atletico'nun eli kolu bağlandı
Yeni Şafak

Mensah transfer oldu Atletico'nun eli kolu bağlandı

Uzun süredir hangi takıma transfer olacağı konuşulan Mensah'ın yeni adresi Beşiktaş oldu. Ganalı yıldız için yapılan pazarlıklar esnasında Atletico Madrid'in elini kolunu bağlayan bir formül bulundu ve transferdeki kriz çözüldü.


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