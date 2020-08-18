Bernard Mensah Beşiktaş ile çıktığı ilk idmanda şaşırttı

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, yeni transfer Mensah'ın akşam antrenmanında yer aldığı belirtildi.

Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş'la ilk idmanına çıkan Mensah'ın oyunu beğeni topladı. Oldukça istekli olduğu gözlemlenen oyuncunun yaptığı hareketler teknik heyetten ve idmanı takip eden medya mensupları tarafından takdir edildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'ın Mensah transferi Galatasaray ile siyah beyazlı kulübü karşı karşıya getirmişti. Konuyla ilgili olarak Mustafa Cengiz, 'biz Mensah'a teklif yapmadık' ifadesini kullanmıştı.

Bernard Mensah, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir araya geldi 🦅 pic.twitter.com/D9V8oOfMsZ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 17, 2020

00:52 dk 17 Ağustos 2020 Yeni Şafak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Bernard Mensah açıklaması: Biz teklif vermedik, çekiliyoruz dedik Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş'a transfer olan Bernard Mensah ile ilgili açıklama yaptı. Galatasaray'ın elinde yazılı belgeler olduğunu belirten Cengiz, ''Biz Mensah'a teklif vermedik. Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz dedik'' ifadelerini kullandı.

01:32 dk 15 Ağustos 2020 Yeni Şafak Mensah transfer oldu Atletico'nun eli kolu bağlandı Uzun süredir hangi takıma transfer olacağı konuşulan Mensah'ın yeni adresi Beşiktaş oldu. Ganalı yıldız için yapılan pazarlıklar esnasında Atletico Madrid'in elini kolunu bağlayan bir formül bulundu ve transferdeki kriz çözüldü.



