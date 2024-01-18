Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, OGC Nice Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023-2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC Nice Kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.