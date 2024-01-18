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Spor

Beşiktaş Rosier'in yeni takımını duyurdu

Siyah-beyazlı kulüp, Valentin Rosier’in satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’e kiralandığını açıkladı.

14:09 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:31 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Rosier, Beşiktaş formasıyla 126 maça çıktı ve 6 gol atıp 18 asist yaptı
Rosier, Beşiktaş formasıyla 126 maça çıktı ve 6 gol atıp 18 asist yaptı

Beşiktaş Kulübü, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i kiralık olarak gönderdi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, OGC Nice Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023-2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC Nice Kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.


Valentin Rosier, 2020-2021 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta beğenilen bir performans ortaya koymuştu.


Rosier yeni takımının formasını giydi.




#Beşiktaş
#Valentin Rosier
#Nice
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