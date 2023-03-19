Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç açıklaması: Cerrahi müdahale yapıldı

Beşiktaş Kulübü, sakat olan oyuncular Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar Valentin Rosier’de enfekte tiroglossal kist tespit edildiğini ve cerrahi işlem uygulandığını, Tayyip Talha Sanuç’un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.





Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier’in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier’in tedavi süreci devam etmektedir.





Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile yaptığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."















