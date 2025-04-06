Biyonik Adam: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray ve A Milli Takım formalarını terleten genç yıldız, son 2 sezonda 114 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım adına bu dönemde sadece 3 maç kaçıran Barış Alper, takımının en çok forma giyen ismi oldu.
G.Saray’ın 24 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı takım adına son 2 sezonda 97 maça çıktı. 2023-24'te G.Saray’ın çıktığı 55 karşılaşmanın 55’inde de süre alan Barış Alper, bu sezon 45 maçın 42’sinde forma giydi. Aynı dönemde Türkiye A Milli Takım formasıyla da 17 karşılaşmaya çıkan genç yıldız iki sezondaki maç sayısını 114’e çıkarttı. Sarı-kırmızılı takımla bu sezon 11 gol ve 6 asiste imza atan Barış Alper, 17 gole direkt katkı verdi.
GÖREV ADAMI
Barış Alper, hem G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Buruk, yıldız futbolcuyu sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve santrfor olmak üzere 5 farklı mevkide görevlendirdi. Montella da Buruk'a benzer şekilde genç yıldızı santrfor başta olmak üzere sağ, sol kanat ve sağ bek olarak kullandı.
CEZA BEKLENİYOR
Süper Lig’de son haftalara girilirken Barış Alper Yılmaz’ın ceza alması gündemde. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan ve yarı finale kaldıkları derbide saha içi olaylara karışan 24 yaşındaki oyuncu, ‘saldırı’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmişti. F.Bahçeli teknik heyet ve futbolculara cezaları kesinleşirken, savunmasını göndermeyen G.Saray'ın cezası sonraya bırakıldı.