Biyonik Adam: Barış Alper Yılmaz

G.Saray’ın 24 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı takım adına son 2 sezonda 97 maça çıktı. 2023-24'te G.Saray’ın çıktığı 55 karşılaşmanın 55’inde de süre alan Barış Alper, bu sezon 45 maçın 42’sinde forma giydi. Aynı dönemde Türkiye A Milli Takım formasıyla da 17 karşılaşmaya çıkan genç yıldız iki sezondaki maç sayısını 114’e çıkarttı. Sarı-kırmızılı takımla bu sezon 11 gol ve 6 asiste imza atan Barış Alper, 17 gole direkt katkı verdi.

Barış Alper, hem G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Buruk, yıldız futbolcuyu sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve santrfor olmak üzere 5 farklı mevkide görevlendirdi. Montella da Buruk'a benzer şekilde genç yıldızı santrfor başta olmak üzere sağ, sol kanat ve sağ bek olarak kullandı.