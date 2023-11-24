Biyonik adam Kerem

Bu sezon henüz hiçbir mücadeleyi boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, 22 maçta görev yaparken 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Başarılı sol kanat oyuncusu, bu dönemde milli takım formasıyla da hiçbir resmi maçı kaçırmadı. Kerem, kırmızı-beyazlı forma altında 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi'nde görev yaptı. 22 resmi maçta mücadele eden Kerem, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.