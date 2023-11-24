Biyonik adam Kerem

Kerem'in 30 Haziran 2026'ya kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, istikranyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem milli forma hem de Galatasaray'da başarılı performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, uzun zamandır maç kaçırmıyor.
Galatasaray'da 2021-22 sezonundan itibaren 112 maçta görev yapan yıldız futbolcu; tüm kulvarlarda, sadece 2 (birinde kart cezalısı) maçta görev yapmadı.
Bu sezon henüz hiçbir mücadeleyi boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, 22 maçta görev yaparken 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Başarılı sol kanat oyuncusu, bu dönemde milli takım formasıyla da hiçbir resmi maçı kaçırmadı. Kerem, kırmızı-beyazlı forma altında 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi'nde görev yaptı. 22 resmi maçta mücadele eden Kerem, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
A Milli Takım ile EURO 2024 vizesi alan Kerem'in Almanya'da düzenlenecek turnuvada da forma giymesi kesin gibi.