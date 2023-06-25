Bjelica: Herkes pes etmeden mücadele edecek

Geldiği günden beri "Aç bir takım istiyorum" cümlesinin sık sık kullanan deneyimli çalıştırıcının önceliği mücadele gücü yüksek, pes etmeyen, maç boyunca koşan, yardımlaşan bir takım oluşturmak. Bjelica bunun için de öncelik olarak takımın fizik-kondisyon seviyesinin üst noktalara ulaşmasını istiyor. Hırvat teknik adam, 4 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak kampta öncelikli olarak bu konu üzerinde duracak. Bjelica'nın, takım için özel çalışma programlan hazırlattığı ifade edildi.