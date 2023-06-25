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Spor

Bjelica: Herkes pes etmeden mücadele edecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, mücadele gücü yüksek, pes etmeyen, maç boyunca koşan, kompakt ve birlikte hareket eden bir takım istiyor. Hırvat teknik adamın, bu amaçla önceliği fizik-kondisyon çalışmalarına vereceği ve futbolcuları belli bir seviyenin üstüne çekeceği kaydedildi.

Ali Kemal Yazıcı
10:10 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bordo-mavililer 30 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Bordo-mavililer 30 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, yeni sezonda oluşturmak istediği takımı kafasında şekillendirirken, sezon öncesi kampında bu yöndeki çalışmalarına hız verecek.


Geldiği günden beri "Aç bir takım istiyorum" cümlesinin sık sık kullanan deneyimli çalıştırıcının önceliği mücadele gücü yüksek, pes etmeyen, maç boyunca koşan, yardımlaşan bir takım oluşturmak. Bjelica bunun için de öncelik olarak takımın fizik-kondisyon seviyesinin üst noktalara ulaşmasını istiyor. Hırvat teknik adam, 4 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak kampta öncelikli olarak bu konu üzerinde duracak. Bjelica'nın, takım için özel çalışma programlan hazırlattığı ifade edildi.


Fizik-kondisyon açısından yoğun geçmesi beklenen kampta oyuncuların belli bir seviyenin üstüne çıkması planlanıyor.


Rapora göre şekillenecek

Nenad Bjelica, kompakt ve birlikte hareket eden bir takım istiyor. Blokların birbirine yakın olmasını ve oyun boyunun kısaltılmasını hedefleyen deneyimli teknik adam, bu anlamda da fizik-kondisyon gücünün üst seviyelerde olmasını hedefliyor.


Bjelica'nın kamp raporuna göre istekleri karşılayamayan futbolcuların gönderilerek yerlerine yenilerinin alınabileceği de sızan haberler arasında yer alıyor.




#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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