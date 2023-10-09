Bjelica yerine 3 aday öne çıkıyor

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile bu hafta içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Hırvat teknik adamı gönderme kararı alan bordo-mavililerde karşılaşma sonrası takıma 5 gün izin vererek ülkesine giden Bjelica ile avukatlar üzerinden yapılan görüşmelerde tazminat sorununun çözülemedği öğrenildi.





Bjelica tarafı sezon sonuna kadar hak edişinin tamamını istedi. Trabzonspor, Hırvat teknik adamın yarın gelmesini ve yönetimle yüz yüze konuşarak son noktayı koymayı planlıyor.









Yeni teknik adamla idman planlanıyor





Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın yerine getirilmesi planlanan isimler arasında 3 teknik direktörün öne çıktığı kaydedildi. Trabzonspor'da daha önce de görev alan Abdullah Avcı, Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş ile İstanbulspor'dan ayrılan bordo-mavili takımın eski futbolcularından Fatih Tekke üzerinde yoğunlaşıldığı kaydedildi.





Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada 5 gün izinli olan ve çalışmalarına çarşamba başlayacak bordo-mavililerde idmana yeni teknik adamla çıkılması planlanıyor. Trabzonspor, aradan sonraki ilk karşılaşmasında ise 23 Ekim'de Alanyaspor ile sahasında mücadele edecek.















