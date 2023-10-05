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Spor

Bjelica'dan mücadele emri

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'de yarın deplasmanda yapacakları Adana Demirspor karşılaşması öncesi takıma yaptığı konuşmada, sahada yer alacak her futbolcudan üst seviyede mücadele istedi.

Ali Kemal Yazıcı
09:15 . 5/10/2023 четверг
Yeni Şafak
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı yarın saat 20.00'de.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı yarın saat 20.00'de.

Süper Lig'in 8. haftasında yarın akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Nenad Bjelica, bireysel ve gruplar halinde yaptığı toplantılarla oyuncularını bu maça motive etmeye çalışıyor.


Deneyimli teknik adamın, sakat oyuncuların da durumuna değinerek takıma yaptığı konuşmalarda, "Eksiklerimize rağmen maça yüksek konsantrasyonla hazırlandık, hepiniz bu takımın oyuncususunuz. Aynı formayı giyiyorsunuz. Sahada yer alacak her futbolcudan üst seviyede bir mücadele bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Deplasmanda kazanma sırası

Geride kalan 7 haftada 3 mağlubiyet, 4 galibiyet alan bordo-mavililerde Kasımpaşa maçı dışında deplasmanda oynanan maçlarda puan alınamamasının sıkıntıları yaşanırken Hırvat teknik adam, Adana Demirspor'un güçlü bir kadrosu ve oyunu olduğuna dikkat çekip, buna karşılık vererek başarılı olmak istediklerini belirtti.


Uzun süreli sakatlıkları bulunan Hüseyin ve Orsic'in yanı sıra Pepe, ve Benkovic'in sakatlıkları Bjelica'nın elini kolunu bağlarken, Hırvat teknik adam sakatların son durumuna göre karşılaşma kadrosunu belirleyecek.






#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Nenad Bjelica
#Galibiyet
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