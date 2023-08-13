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Spor

Bjelica'nın aklı transferde

Sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor'da yüzler gülerken teknik direktör Nenad Bjelica, başkan Ertuğrul Doğan'a Batista Mendy ve Bruno Petkovic transferlerinin bir an önce yapılması isteğini tekrarladı.

Ali Kemal Yazıcı
09:26 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bjelica, Mendy ve Petkovic'i istiyor.

Bjelica, Mendy ve Petkovic'i istiyor.

Süper Lig'e sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek başlayan Trabzonspor'da 3 puanın sevinci yaşanırken teknik direktör Bjelica, yapılması planlanan transferlerle ilgili yönetim kurulunun elini çabuk tutmasını istedi. Sezonun ilk maçında yeni transferlerden sadece Benkovic ile Kourbelis'in forma giyebildiğine dikkat çeken Hırvat teknik adamın, Antalyaspor maçından sonra bir araya geldiği başkan Ertuğrul Doğan'dan özellikle orta alan ve hücum bölgesine bir an önce transfer istediği öğrenildi.


Bordo-mavililerin uzun bir süredir gündeminde yer alan ve Fransa'da Angers forması giyen orta saha oyuncusu Batista Mendy ile Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in golcü oyuncusu Bruno Petkovic için harekete geçmesi beklenen başkan Doğan'ın hafta sonuna kadar bu transferleri sonlandırması bekleniyor.


"Yerli kuralı sıkıntıya neden oluyor"

Başkan Ertuğrul Doğan'a takım hakkında da bilgi veren Hırvat teknik adam, yabancı oyuncu kuralına göre hareket etmek zorunda olduklarını belirtti. Oyuncu değişikliklerinde en büyük sıkıntıyı yerli ve yabancı sayısını uyumlu ve kuralına göre yapmak zorunda kalmalarının oluşturduğuna dikkat çeken Bjelica, "Bazen mantıken farklı şeyler düşünerek değişiklik yapmanız gerekiyor. Örneğin Eren yerine Arifi alınca Türk oyuncu almış oluyorsunuz, Umut ve Abdülkadir'i çıkardığınızda yerine alacağınız oyuncu yabancı. Dolayısıyla kurala uymak için bunları da düşünüyoruz, bazen alınan kararların sebeplerinden bir tanesi bu kural oluyor. Bu nedenle de yeni transferlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.







#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Batista Mendy
#Bruno Petkovic
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