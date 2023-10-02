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Spor

Bjelica'nın dersi deplasman

Bu sezon evindeki 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzonspor, dış sahada sadece 1 galibiyet aldı. Ligde önündeki 4 maçın 3'ünü rakip sahalarda yapacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, takımı mental olarak da deplasmanlara hazırlayacak.

Ali Kemal Yazıcı
09:53 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'deki son maçında evinde Pendikspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, iç sahadaki olumlu performansını devam ettirdi. Bordo-mavililer, bu sezon Papara Park'ta yaptığı 4 maçın 3'ünü kazandı. Trabzonspor, bu sezon aldığı 12 puanın 9'unu iç sahada hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftasında göreve gelen teknik direktör Nenad Bjelica ile evindeki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 yenilgi sonunda 18 puan toplarken, 2.5 puan ortalaması yakaladı.


Deplasmandaki puan ortalaması 0.75

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki 8 deplasman maçında ise 6 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak 6 puanda kaldı. Bordo-mavililer, dış sahada 0.75 puan ortalamasında kaldı. Bu sezon ise 3 deplasman maçının 1'i kazanılırken 2'si kaybedildi.


Hırvat çalıştırıcı, yeniden çıkışa geçmek için öncelikli olarak bu deplasman fobisinin ortadan kaldırılmasına karar verdiği ifade edildi.


Bu hafta başlangıç olacak

Ligde önümüzdeki hafta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, ardından Alanyaspor ile evinde; Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Önündeki 4 maçın 3'ünü dış sahada yapacak bordo-mavili takımda Bjelica, oyuncularını mental olarak da dış sahaya hazırlamak için mesai yapacak.







#Trbzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
17 dakika önce
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