Bjelica'nın önceliği savunma

Nenad Bjelica, ligin geri kalan bölümünde hangi oyuncularla gelecek sezona devam edeceklerini belirleyecek.
Süper Lig'de bu haftayı BAY geçiren Trabzonspor'da, önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın başlayacak.
4-1 kaybedilen Sivasspor maçı öncesinde oyuncularıyla tek idman yaparak takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Sivas karşısında özellikle savunma hattındaki dirençsizliği not ederek gelecek hafta oynanacak maçlar için hazırlığa giriştiği kaydedildi.
Sezon bitmeden yeni yapılanma için hazırlıklara başlayan Bjelica, takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların listesini de hazırlayacak.
Hırvat teknik direktör, futbolcularla bireysel ve gruplar halinde toplantılar yaparak tespit edeceği sorunları da gidermeye çalışacak.