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Spor

Bjelica'nın önceliği savunma

Trabzonspor'la çıktığı ilk maçında Sivasspor'a 4-1 yenilen teknik direktör Nenad Bjelica'nın ilk tespiti defans hattının dirençsizliği oldu. Hırvat hocanın öncelikli olarak savunmanın kırılganlığını gidermeye çalışacağı ifade edildi.

Ali Kemal Yazıcı
09:22 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nenad Bjelica, ligin geri kalan bölümünde hangi oyuncularla gelecek sezona devam edeceklerini belirleyecek.

Nenad Bjelica, ligin geri kalan bölümünde hangi oyuncularla gelecek sezona devam edeceklerini belirleyecek.

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçiren Trabzonspor'da, önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın başlayacak.


4-1 kaybedilen Sivasspor maçı öncesinde oyuncularıyla tek idman yaparak takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Sivas karşısında özellikle savunma hattındaki dirençsizliği not ederek gelecek hafta oynanacak maçlar için hazırlığa giriştiği kaydedildi.


Sezon bitmeden yeni yapılanma için hazırlıklara başlayan Bjelica, takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların listesini de hazırlayacak.


Hırvat teknik direktör, futbolcularla bireysel ve gruplar halinde toplantılar yaparak tespit edeceği sorunları da gidermeye çalışacak.








#Trabzonspor
#Süper Lig
#Nenad Bjelica
2 saat önce
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