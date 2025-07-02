Bodrum FK Enis Bardhi'ye veda etti

Bodrum Futbol Kulübü, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yle yollarını ayırdı.
Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren Enis Bardhi ile vedalaştı.
Geçen sezon Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde ara transferde Trabzonspor'dan kadroya dahil olan Kuzey Makedonyalı oyuncunun sözleşmesi sona ermişti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sözleşme süresini tamamlayan futbolcumuz Enis Bardhi’ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.