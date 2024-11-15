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Bodrum FK-Galatasaray maçının bilet fiyatları ne kadar? Biletler ne zaman satışa çıkacak?

Bodrum FK-Galatasaray maçının bilet fiyatları ne kadar? Biletler ne zaman satışa çıkacak?

13:5315/11/2024, Cuma
DHA
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Bodrumspor-Alanyaspor maçından bir kare
Bodrumspor-Alanyaspor maçından bir kare

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın biletleri satışa çıktı. Peki Bodrum FK-Galatasaray maçının bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 13'üncü haftasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Bodrum FK - Galatasaray maçının öncelikli biletleri satışa sunuldu.


Bodrum FK-Galatasaray maçının bilet fiyatları ne kadar?

Ev sahibi Bodrum temsilcisi müsabakanın bilet fiyatlarını VIP tribün 15 bin TL, maraton 5 bin, misafir tribün 3 bin 250, kale arkası ise 2 bin 500 TL olarak belirledi.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Öncelikli biletleri 16 Kasım Cumartesi 18.00'e kadar Passo Mobil Uygulaması, passo.com.tr ve stadımızda yer alan gişeden temin edebilirsiniz. Genel satış cumartesi günü 18.00'den sonra Galatasaray passolig kartı dışındaki tüm kartlar için uygulama üzerinden başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.



#Galatasaray
#Süper Lig
#Bodrum FK

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