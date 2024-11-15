Bodrum FK-Galatasaray maçının bilet fiyatları ne kadar? Biletler ne zaman satışa çıkacak?

Bodrum FK-Galatasaray maçının bilet fiyatları ne kadar?

Bodrum FK-Galatasaray maçının bilet fiyatları ne kadar?

Ev sahibi Bodrum temsilcisi müsabakanın bilet fiyatlarını VIP tribün 15 bin TL, maraton 5 bin, misafir tribün 3 bin 250, kale arkası ise 2 bin 500 TL olarak belirledi.