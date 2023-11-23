Boey için sıkı pres

Sacha Boey bu sezon 22 maça çıktı ve 1 gol attı.
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla birçok dev kulübü peşine taktı. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, gene oyuncudan vazgeçmiyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre; savunma hattını düzeltmek isteyen Manchester United, devre arasında transfer döneminde Boey için hamle yapacak.
Sarı-kırmızılı kulüple Sacha Boey arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor. Yılda 480 bin euro kazanan Fransız oyuncuya 1.5 milyon euroluk yeni teklif yapan yönetim, Boey'in 2 milyon euroluk isteğiyle karşılaştı. Taraflar arasında pazarlıklar sürerken, ara transfer dönemine kadar yeni sözleşme için somut adımların atılması bekleniyor.
Galatasaray'a 1.15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Boey, sarı-kırmızılı takımda kötü geçen ilk sezonun ardından teknik direktör Okan Buruk ile birlikte kısa sürede kalitesini kanıtladı.