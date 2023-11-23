Boey için sıkı pres

İngiliz basınında yer alan habere göre; savunma hattını düzeltmek isteyen Manchester United, devre arasında transfer döneminde Boey için hamle yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüple Sacha Boey arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor. Yılda 480 bin euro kazanan Fransız oyuncuya 1.5 milyon euroluk yeni teklif yapan yönetim, Boey'in 2 milyon euroluk isteğiyle karşılaştı. Taraflar arasında pazarlıklar sürerken, ara transfer dönemine kadar yeni sözleşme için somut adımların atılması bekleniyor.