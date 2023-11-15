Boey'e çıkış yok

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, iki sezondur gösterdiği başarılı performansla birçok dev kulübün ilgisini üzerine çekti. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyen Boey, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kalitesini ortaya koydu.





Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih maçlarında üst düzey performans sergileyen Fransız futbolcu için Avrupa'nın büyük kulüpleri sıraya girdi. Galatasaray'ın hemen her maçına ayrı bir takımın yetenek avcısı gelirken, ara transfer döneminde Boey için birçok resmi teklif gelmesi bekleniyor.





Galatasaray'ın ise 23 yaşındaki oyuncusunu bırakmaya niyeti yok. Hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Boey için ara transfer döneminde gelecek tekliflere kapısını kapatacak. Galatasaray, genç oyuncu için randevuları sezon sonuna verecek.





Yeni kontrat görüşülüyor

Devre arasında Sacha Boey'i bırakmayı düşünmeyen Galatasaray, Fransız oyuncuyu yeni kontratla mutlu etmeye çalışıyor. Yıllık 480 bin Euro kazanan Boey için 1.5 milyon Euro'luk yeni kontrat teklif eden sarı-kırmızılı yönetim, 2 milyon Euro'luk maaş talebiyle karşılaştı. Yönetim, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerde sona yaklaştı.



















