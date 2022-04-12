Bu kararlar 2 ay beklemez

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yaşanan kaotik ortam henüz bitmiş değil. Merkez Hakem Kurulu’nun 13 hakemle ilgili kararının Tahkim’den dönmesi, TFF’deki başkan ve yönetici istifalarına kadar gitti.

Türk futbolunun çözüm bekleyen onlarca problemi varken, bu koltuk kavgaları, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Nihat Özdemir’in istifasının ardından Servet Yardımcı, 16 Haziran’daki başkanlık seçimine kadar koltuğa vekalet edecek. 16 Haziran’a daha 2 ay var. Bu süreçte ivedilikle imza atılması gereken kararlar var. Şu an önümüzdeki sezon için ligin bir yayıncısı bulunmuyor. Aralık 2021’de sonuca ulaşması beklenen ihale, Nisan ortası olmasına rağmen havada kaldı. Bu ihalenin bir tarafı yayıncı kuruluş ise diğer tarafı federasyon. Yani muhatap direkt TFF. Böylesine önemli bir kararı, belki de 2 ay sonra gidecek olan vekil bir başkan ve yönetim kurulu verebilir mi? Vermeli mi?

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En önemli konulardan bir tanesi de yabancı oyuncu sayısı. Bilindiği üzere daha önce alınan kararla önümüzdeki sezon ilk 11’de 4 yerli oyuncu oynatmak zorunlu. Ancak Kulüpler Birliği’nin bu konuda tavrı net. Neredeyse bütün kulüpler ve teknik adamlar yerli oyuncu oynatma zorunluluğuna itiraz ediyor. Yabancı oyuncunun serbest bırakılması, iyi yerli oyuncuların zaten forma şansı bulacağı görüşü hakim. Hatta yeni gelecek TFF başkanın bu konuda kulüplerin talebine göre karar vereceği ve yabancı oyuncu konusunda serbestlik geleceği konuşuluyor. Ancak meselenin tartışma süresi uzadıkça olan başta Avrupa’da oynayacak kulüplere olacak. Bilindiği gibi ülke puanının aşağıya gelmesi ile birlikte, Avrupa’da ön elemeler oynamak durumundayız. 2. ön eleme turu 19 Temmuz’da oynanacak. TFF seçimi ise 16 Haziran’da. Yani yeni yönetim gelecek, mazbata alacak ve hızlıca karar verecek. Peki bu arada yeni sezon planları yapılmış, yerli oyuncularla sözleşmeler yenilenmiş, transferler gerçekleşmiş olacak. Çünkü resmi maçlar başlıyor. O nedenle, Kulüpler Birliği, yayın ihalesi konusunda olduğu gibi bu yabancı oyuncu kuralı konusunda da inisiyatif almalı ve çoğunluğun talebi hayata geçmeli. Geçmeli ki, herkes planını programını ona göre yapsın.

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Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinin görevi, koltuk kapma derdine düşüp birbirlerinin arkasından iş çevirmek olmamalı. Bu işleri bırakıp, Türk futbolunun acil çözüm bekleyen başlıklarına kafa yormalılar. Başkanlar, hem şahsi bekalarını hem de sadece kendi kulüplerinin menfaatlerini gözetmek yerine acilen Türk futbolunun derdiyle dertlenmeye başlamazlarsa; Ağustos ayı geldiğinde yüzümüzü Avrupa’ya doğru dönüp “Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu” şarkısını hep bir ağızdan söyleriz.

SPOR Aslında Godot yoktur



