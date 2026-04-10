Bu tesisler bakın kime aitmiş: Sahipleri herkesi şaşırtacak

İngiltere futbolunun alt liglerinde dikkat çeken yatırımlarıyla öne çıkan Salford City, son dönemde hem tesisleri hem de sahiplik yapısıyla gündemden düşmüyor.

Modern antrenman olanaklarıyla sporseverlerin ilgisini çeken kulüp, sosyal medyada ortaya atılan bir iddiayla yeniden tartışma konusu oldu.

Salford City’nin Manchester United’ın pilot takımı olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor; kulüp ile bağın temeli “Class of ‘92” efsanelerine dayanıyor.

Sosyal medyada sıkça dile getirilen “pilot takım” iddialarının aksine, Manchester United ile Salford City arasında resmi bir bağlılık bulunmuyor. Ancak iki kulüp arasındaki ilişki tamamen kopuk da değil.

Salford City’nin sahipleri arasında, Manchester United tarihine damga vuran “Class of ‘92” jenerasyonunun önemli isimleri yer alıyor.

Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville ve Nicky Butt gibi efsane isimlerin kulübün yönetiminde olması, iki takım arasında güçlü bir tarihsel ve duygusal bağ oluşturuyor.

Öte yandan Salford City, İngiliz futbolunun organizasyonlarından biri olan EFL Trophy’de zaman zaman Manchester United’ın 21 yaş altı takımıyla karşı karşıya geliyor. Bu durum da iki kulüp arasındaki bağın sık sık gündeme gelmesine neden oluyor.











