Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bu tesisler bakın kime aitmiş: Sahipleri herkesi şaşırtacak

Bu tesisler bakın kime aitmiş: Sahipleri herkesi şaşırtacak

19:0310/04/2026, Cuma
G: 10/04/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Salford City antrenman tesisleri.
Salford City antrenman tesisleri.

İngiltere futbolunun alt liglerinde dikkat çeken yatırımlarıyla öne çıkan Salford City'nin son dönemde hem tesisleri hem de sahiplik yapısıyla gündemden düşmüyor. 4. Lig ekibinin modern antrenman tesisleri ve profesyonel yapılanması, kulübü kısa sürede futbol kamuoyunun ilgi odağı haline getirirken, sosyal medyada ortaya atılan “Manchester United’ın pilot takımı” iddiaları da tartışmaları beraberinde getirdi.

İngiltere futbolunun alt liglerinde dikkat çeken yatırımlarıyla öne çıkan Salford City, son dönemde hem tesisleri hem de sahiplik yapısıyla gündemden düşmüyor.

Modern antrenman olanaklarıyla sporseverlerin ilgisini çeken kulüp, sosyal medyada ortaya atılan bir iddiayla yeniden tartışma konusu oldu.

Salford City’nin Manchester United’ın pilot takımı olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor; kulüp ile bağın temeli “Class of ‘92” efsanelerine dayanıyor.

Sosyal medyada sıkça dile getirilen “pilot takım” iddialarının aksine, Manchester United ile Salford City arasında resmi bir bağlılık bulunmuyor. Ancak iki kulüp arasındaki ilişki tamamen kopuk da değil.

Salford City’nin sahipleri arasında, Manchester United tarihine damga vuran “Class of ‘92” jenerasyonunun önemli isimleri yer alıyor.

Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville ve Nicky Butt gibi efsane isimlerin kulübün yönetiminde olması, iki takım arasında güçlü bir tarihsel ve duygusal bağ oluşturuyor.

Phil Neville - Nicky Butt - Paul Scholes - Ryan Giggs

Öte yandan Salford City, İngiliz futbolunun organizasyonlarından biri olan EFL Trophy’de zaman zaman Manchester United’ın 21 yaş altı takımıyla karşı karşıya geliyor. Bu durum da iki kulüp arasındaki bağın sık sık gündeme gelmesine neden oluyor.




#İngiltere 4. Lig
#Salford City
#Manchester United
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
