Bundesliga’da Kiğılı şıklığı

Yıllardır sporunun ve sporcusunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek bir duruş sergileyen Türkiye’nin Erkek Giyim Markası Kiğılı, Almanya Bundesliga’da geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirerek şampiyonlar ligine direk katılacak olan Vfl Wolsfburg’un giyim sponsoru oldu.

Dünya futbolunun en önemli ülkelerinden biri olan Almanya’nın Bundesliga’da mücadele eden ’’Die Wölfe yani ”Kurtlar” lakaplı kulübü Vfl Wolsfburg futbol takımı, şıklığını Kiğılı’ya emanet etti.

Kiğılı, Bundesliga’nın en köklü, en önemli ve en güçlü takımlarından olan aynı zamanda dünya devi Wolsksvagen’in takımı olan Vfl Wolsfburg ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu için iki yıllık kıyafet sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma ile Kiğılı “Vfl Wolsburg Resmi Kıyafet Sponsoru” olacak.

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29 Temmuz Perşembe günü (bugün)11:30’da düzenlennen imza törenine Vfl Wolfsburg yönetiminden Mr. Stefan Grupp ile 1990 Dünya Şampiyonu Almanya’nın dünyaca ünlü en önemli futbolcularından olan Pierre Littbarski katıldı.

Yurt içinde 67 ilde 215 mağaza, yurtdışında 51 ülkede 46 mağaza ve 118 satış noktası bulunan Kiğılı, yurt dışındaki büyümesini, spor yatırımlarıyla destekleyerek, hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem İşbirliğinin Önemini Vurguladı

Spora ve sporcuya verdiği değeri her zaman ifade eden Hilal Suerdem, yaptığı sponsorluk çalışmalarıyla bu değerin altını çizmeye devam ederken şunları ifade etti:

“Futbol tüm dünyada en çok ilgi gösterilen, en çok izlenen en önemli spor dalı olmasının yanı sıra farklı ülkelerden farklı kültürleri bir araya getiren çok önemli bir yere sahip. Bizde yıllardır sporun ve sporcusun gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yaparak sektörde örnek bir duruş sergiliyoruz. Aynı zamanda bunu bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Yalnızca ülkemizde değil global alanda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Almanya en çok önem verdiğimiz ülkelerden biri. Vfl Wolsburg sponsorluğumuzun yanında aynı zamanda FC Köln Futbol Kulübü’nün, DEG Düsseldorfer EG Buz Hokeyi takımının ve KEV Krefeld Pinguine Buz Hokeyi takımının da resmi kıyafet sponsoruyuz. Bu çalışmalarımız Almanya’ya ve bu ülkede açacağımız her mağazaya verdiğimiz önemin göstergesidir. Bundesliga’da mücadele veren bir futbol takımına bir Türk markasının sponsor olması ülkemiz ve bizim için büyük gurur. İşbirliğimizin hayırlı olmasını ve Wolsfburg’a yeni sezonda ve şampiyonlar liginde başarılar dilerim.”

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Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Bu Sponsorluktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi

Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem, Yönetim kurulu başkanımız Abdullah Kiğılı Türkiye futbol federasyonunda başkanlık, Fenerbahçe’de Başkan vekilliği yaparak uzun yıllar spor camiasına katkıda bulunan en önemli kişilerin başında gelen Abdullah beyin spora olan ilgisini hiç azaltmadan, hatta üstüne koyarak katkı vermeye devam ediyoruz.’ dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, Fenerbahçe 2. Başkanlığı ve çeşitli kulüplerde yöneticilik yapmış olan Abdullah Kiğılı, “Bundesliga’nın en önemli takımlarından birine sponsor olduğumuz için mutluyuz. Dünyada spora ve sporcuya verdiğimiz destekle öne çıkıyoruz. Kiğılı’nın spora olan desteği biz var oldukça aksamadan devam edecektir.’ değerlendirmesinde bulundu.