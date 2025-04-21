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Bundesliga'da Leverkusen deplasmanda St. Pauli ile 1-1 beraber kaldı

Bundesliga'da Leverkusen deplasmanda St. Pauli ile 1-1 beraber kaldı

00:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Bayer Leverkusen - St. Pauli: 1-1
Bayer Leverkusen - St. Pauli: 1-1

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda St. Pauli ile 1-1 beraber kaldı.

Millerntor Stadyumu'nda konuk ekip Çek yıldızı Patrik Schick ile 32. dakikada öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık Leverkusen üstünlüğü ile sona erdi.


St. Pauli beraberlik golünü 78. dakikada Alman orta saha Carlo Boukhalfa'nın ayağından buldu.


Son şampiyon Leverkusen son 5 lig maçında ikinci kez puan kaybederek 72 puanı bulunan lider Bayern Münih'in 8 puan gerisinde kaldı. St. Pauli ise 30 puanla Bundesliga'da 14. sırada bulunuyor.

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