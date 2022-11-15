Buruk Terim'i geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk sezonunda iyi bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı ilk 13 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan toplama başarısı gösterdi. Başarılı çalıştırıcı, son 5 sezonun ilk 13 maçı baz alındığında en başarılı başlangıcı yapan isim oldu.

Okan Buruk'un Galatasaray'da forma giydiği dönemde hocalığını yapan Fatih Terim, önceki 4 sezonda sarı-kırmızılı takımla lige başlayan isimdi. Terim ilk 13 maçlar baz alındığında; 2021-2022 sezonunda 21, 2020-2021 sezonunda 26, 2019-2020 sezonunda 20 puan, 2018-2019 sezonunda ise 24 puan toplayabildi.

Okan Buruk, eski hocasından teslim aldığı takımı ilk sezonunda bir adım ileriye taşıyabildi.

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Hedefi şampiyonluk

Daha önce Başakşehir'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, bunu bir kez de Galatasaray'da başarmak istiyor.

Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 13 maçın 8'ini zorlu deplasmanlarda oynamasına rağmen başarılı bir grafik çizdi. Zor bir dönemeçten çıkan tecrübeli çalıştırıcı, kalan haftalarda ilk 13 maça oranla daha rahat bir fikstüre sahip olacak.

Son 5 sezon

2022-2023: 13 maç 27 puan

2021-2022: 13 maç 21 puan

2020-2021: 13 maç 26 puan

2019-2020: 13 maç 20 puan

2018-2019: 13 maç 24 puan

SPOR Galatasaray'dan son 17 sezonun en iyi deplasman performansı







