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Buruk Terim'i geçti

Galatasaray'la fırtına gibi esmeye başlayan teknik direktör Okan Buruk, son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Tecrübeli teknik adam, 13 maçta topladığı 27 puanla eski hocası Fatih Terim'in son 4 sezonunu geride bıraktı.

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Umut Yılmaz Haber Merkezi Yeni Şafak
Buruk Terimi geçti
Okan Buruk sarı-kırmızılı taraftarları selamlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk sezonunda iyi bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı ilk 13 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan toplama başarısı gösterdi. Başarılı çalıştırıcı, son 5 sezonun ilk 13 maçı baz alındığında en başarılı başlangıcı yapan isim oldu.

Okan Buruk'un Galatasaray'da forma giydiği dönemde hocalığını yapan Fatih Terim, önceki 4 sezonda sarı-kırmızılı takımla lige başlayan isimdi. Terim ilk 13 maçlar baz alındığında; 2021-2022 sezonunda 21, 2020-2021 sezonunda 26, 2019-2020 sezonunda 20 puan, 2018-2019 sezonunda ise 24 puan toplayabildi.

Okan Buruk, eski hocasından teslim aldığı takımı ilk sezonunda bir adım ileriye taşıyabildi.

Hedefi şampiyonluk

Daha önce Başakşehir'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, bunu bir kez de Galatasaray'da başarmak istiyor.

Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 13 maçın 8'ini zorlu deplasmanlarda oynamasına rağmen başarılı bir grafik çizdi. Zor bir dönemeçten çıkan tecrübeli çalıştırıcı, kalan haftalarda ilk 13 maça oranla daha rahat bir fikstüre sahip olacak.

Son 5 sezon

  • 2022-2023: 13 maç 27 puan
  • 2021-2022: 13 maç 21 puan
  • 2020-2021: 13 maç 26 puan
  • 2019-2020: 13 maç 20 puan
  • 2018-2019: 13 maç 24 puan

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