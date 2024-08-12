Buruk'un çift forvete güveni arttı

Galatasaray'ın forvetleri sezona formda girdi. Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u 2-1'le geçerken goller Icardi ve Batshuayi'den geldi. Golcülerinin etkili oyunuyla mutlu olan teknik direktör Okan Buruk'un zaman zaman çift forvet oynamayı planladığı öğrenildi.
Geçen sezon 25 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Mauro Icardi, bıraktığı yerden devam ediyor. Penaltıdan attığı golle skoru eşitleyen Arjantinli oyuncu, etkili performansıyla da alkış aldı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kazanan Icardi, 9 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve 3 kez şut pası verdi.
3 büyüklerde oynayan tek yabancı futbolcu olan Batshuayi de sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk lig maçında takımına 3 puanı getirdi. Belçikalı oyuncu, ligdeki son 10 golünün 8'ini sonradan oyuna girdiği maçlarda kaydetti. Icardi ve Batshuayi, 2021-2022 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynanan maçların 80'inci dakikasından sonra en fazla gol atan 2 oyuncu olarak dikkat çekti. Arjantinli yıldız bu süreçte 14, Belçikalı futbolcuysa 12 kez fileleri havalandırdı.