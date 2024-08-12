|
Spor

Buruk'un çift forvete güveni arttı

Ligde Hatayspor'u yenen Galatasaray'da galibiyeti Icardi ve Batshuayi getirdi. Belçikalı futbolcunun oyuna girmesiyle sahada çift forvet olan sarı-kırmızılıların üretkenliği teknik direktör Okan Buruk'u 2 forvetle oynama konusunda cesaretlendirdi.

Umut Yılmaz
09:42 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Icardi ve Batshuayi gol sevincini birlikte yaşadı.
Icardi ve Batshuayi gol sevincini birlikte yaşadı.

Galatasaray'ın forvetleri sezona formda girdi. Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u 2-1'le geçerken goller Icardi ve Batshuayi'den geldi. Golcülerinin etkili oyunuyla mutlu olan teknik direktör Okan Buruk'un zaman zaman çift forvet oynamayı planladığı öğrenildi.


Geçen sezon 25 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Mauro Icardi, bıraktığı yerden devam ediyor. Penaltıdan attığı golle skoru eşitleyen Arjantinli oyuncu, etkili performansıyla da alkış aldı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kazanan Icardi, 9 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve 3 kez şut pası verdi.




Batshuayi devam ediyor

3 büyüklerde oynayan tek yabancı futbolcu olan Batshuayi de sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk lig maçında takımına 3 puanı getirdi. Belçikalı oyuncu, ligdeki son 10 golünün 8'ini sonradan oyuna girdiği maçlarda kaydetti. Icardi ve Batshuayi, 2021-2022 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynanan maçların 80'inci dakikasından sonra en fazla gol atan 2 oyuncu olarak dikkat çekti. Arjantinli yıldız bu süreçte 14, Belçikalı futbolcuysa 12 kez fileleri havalandırdı.







#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Mivhy Batshuayi
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor