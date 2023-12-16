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Spor

Buruk'un önceliği Süper Lig'de şampiyonluk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından tüm odağını Süper Lig'e verdi. Avrupa Ligi'nde ilk maçına 15 Şubatta çıkacak olan Buruk'un o tarihe kadar önceliği lig olacak.

Umut Yılmaz
09:31 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk öncelikli hedefi belirledi.
Okan Buruk öncelikli hedefi belirledi.

Şampiyonlar Ligi serüveni sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Süper Lig'e odaklandı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-kırmızılı takım Kupa 2'de 15 Şubat'a kadar maça çıkmayacak. Okan Buruk da bu dönemde tüm odağını Süper Lig'e verecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü olarak ilk sezonunda yaşayan Buruk, lig şampiyonluğu yaşayarak bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.


Fenerbahçe'yle kıran kırana bir zirve mücadelesi veren tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi devre arasına kadar oynayacağı tüm maçları kazanmak. Bu şekilde liderlik koltuğunu devralmayı planlayan Buruk, devre arasında yapılacak transferlerle de ligin ikinci devresinde adım adım şampiyonluğa ilerlemeyi hedefliyor. Galatasaray, bu dönemde Fatih Karagümrük. Fenerbahçe. Konyaspor ve Sivasspor'la karşılaşacak.


Eksikleri giderecek

Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlamanın hesaplarını yapan Okan Buruk, ikinci devrenin planlarını da şimdiden yapmaya başladı. Sezonun devamında Süper Lig. Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan tecrübeli çalıştırıcı, ara transfer döneminde kadrosunu yenileyecek.


Sol bek ve merkez orta saha oyuncularından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, transferle takım içindeki problemleri çözmeye çalışacak. Ayrıca 10 numara pozisyonunda eksik olduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı, buraya da transfer istiyor.






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
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