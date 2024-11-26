Buruk’un sağ kolu

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın katkısı büyük oldu. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımın çıktığı 19 resmi maçın 19’unda da görev yaptı. Geçen sezonki performansına göre biraz daha geride olmasına ve zaman zaman eleştirilmesine rağmen gücünden bir şey kaybetmeyen Barış Alper, geride kalan bölümde hiç maç kaçırmadı. Galatasaray'ın milli futbolcusu, 1475 dakika sahada kalırken, bu mücadelelerde 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





HER YERDE OYNUYOR

Barış Alper, istikrarlı futbolunun yanı sıra sarı-kırmızılı takımının ‘joker’ oyuncusu olmaya da devam ediyor. Genç yetenek, şampiyonluğun yaşandığı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şu ana kadar 5 farklı mevkide forma giydi. Sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek ve sağ kanat bek olarak görev alan 24 yaşındaki futbolcu , teknik direktör Okan Buruk’un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.





DEV KULÜPLER İZLİYOR

Galatasaray’a transfer olduğunda 1 milyon Euro piyasa değeri bulunan Barış Alper, sarı-kırmızılı forma altında kıymetini 21 kat arttırdı. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’dan bazı takımları peşine takan genç oyuncu için teklif hazırlıkları yapılıyor. Dev kulüplerin ara transfer döneminde Galatasaray kulübünün kapısını çalması bekleniyor.





Kaan Ayhan'dan kötü haber

Galatasaray, Bodrumspor maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Milli futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.





TFF'den erteleme talebine ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Süper Lig'deki Eyüpspor maçının maçın 1 Aralık Pazar günü yerine 2 Aralık Pazartesi günü oynanması için yaptığı başvuruyu reddetti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda perşembe günü AZ Alkmaar'la karşılaşacak. Fenerbahçe, Slavia Prag maçı için deplasmana giderken, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelecek. Rakipleriyle aynı gün dinlenme süresi isteyen Galatasaray maçın günün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.











