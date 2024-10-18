Buruk'un zor tercihi

Süper Lig’de 8 maçta aldığı 7 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli takım arasından sonra oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Antalya deplasmanında sahaya süreceği takımı büyük ölçüde belirledi. Kalede Muslera ile başlayacak olan deneyimli teknik adam, defans hattını Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Jakobs dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada ise Torreira-Sara ikilisi bozulmayacak olan Buruk, milli takımdan sakat dönen Barış Alper’in yerine sağ kanatta Sallai'ye forma verecek. Sol kanatta ise son dönemin yükselen yıldızı Yunus Akgün olacak. İcardi’yi ileride destekleyecek isim ise henüz belirlenmedi. Buruk, Osimhen ya da Mertens arasında bir tercih yapacak. Sakatlıktan dönen Osimhen’in son idmandaki durumuna göre karar verilecek.