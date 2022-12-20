Spor Atletico Madrid Çağlar Söyüncüyü kadrosuna katıyor
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Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leciester City forması giyen 26 yaşındaki milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oluyor. Çağlar Söyüncü bedelsiz bir şekilde İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'e imza atmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü hangi takıma transfer oluyor? Çağlar Söyüncü anlaşma sağladı mı?
Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Bu sezon Leciester City'de istediği kadar süre alamayan Çağlar Söyüncü, İngiltere'den ayrılıyor. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve takımdan ayrılacak.

Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü transfer ediyor

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Çağlar Söyüncü'nün, Türkiye'ye dönmek istemediği ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği öğrenildi. Marca'nın haberine göre, İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda önemli adımlar attı.

Milli oyuncu ile prensip anlaşması sağlanırken, bir sıkıntı çıkmaması durumunda gelecek sezon Çağlar'ın Atletico forması giyeceği ifade edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün peşinde
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Beşiktaş ve Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün peşinde

Atletico Madrid'de Felipe yerine Çağlar Söyüncü

Daha önceden çıkan haberlerde ise Madrid ekibinin 33 yaşındaki stoperi Felipe’nin gelecek yaz takımdan ayrılacağı ve onun yerine ise 26 yaşındaki Söyüncü’nün transfer edilebileceği aktarılmıştı.

21 milyon euroya transfer edilmişti

Bu sezon 6 maçta süre alan Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 2018 yılında Freiburg'tan 21.10 milyon euro karşılığında transfer edilen milli oyuncu, bedelsiz bir şekilde Leicester City'den ayrılacak.

  • Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

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