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Trabzonspor-Kasımpaşa (CANLI)

Trabzonspor-Kasımpaşa (CANLI)

Haber Merkezi
17:246/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
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Geçtiğimiz yıl oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasından bir kare
Geçtiğimiz yıl oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.


İlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor:
Uğurcan, Serdar, Batagov, Malheiro, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza
Kasımpaşa:
Gianniotis, Winck, Gökhan, Fall, Riberio, Mortadha, Nuno Da Costa, Opoku, Aytaç, Yasin, Rodrigues

#Trabzonspor
#Kasımpaşa
#Süper Lig

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