Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.