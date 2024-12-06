Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Son dakikaları nefes kesen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un gollerini 79. dakikada penaltıdan Simon Banza ve 81. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 38. dakikada penaltıdan Carlos Miguel Dias ve 90+1. dakikada Nuno da Costa attı.





Alınan bu beraberliğin ardından hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa, puanını 16'ya yükseltti. Önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.













Trabzonspor-Kasımpaşa maç özeti izle





Simon Banza'nın son dakikada kaçırdığı pozisyon:













Trabzonspor-Kasımpaşa maçının özeti

1' Hakemin düdüğüyle maç başladı.





8' Trabzonspor tabelayı değiştirme fırsatına yaklaştı ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Edin Visca tarafından çekilen şut, defansın müdahalesiyle engellendi.





19' Kasımpaşa Gökhan Gül ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökhan Gül tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.





22' Ceza sahası içinde topla buluşan Simon Banza, sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.





29' Kasımpaşa Aytaç Kara ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından Aytaç Kara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.





37' Uğurcan Çakır’ın Nuno da Costa’yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.





38' Beyaz noktanın başına geçen Cafu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1





İlk yarı 1-1 sona erdi.









📸 Son düdüğün ardından Trabzonsporlu futbolcuların üzüntüsü. pic.twitter.com/eHYhg7rbZP — SPOR (@yenisafakspor) December 6, 2024





50' Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.





56' Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ama top dışarı çıktı.





58' Muhammed Cham rakip ceza sahasına girmeden şansını denedi ancak top savunmadan geri geldi.





69' Trabzonspor'da ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Muhammed Cham tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.





77' Topsuz alanda Rodrigues, Enis Destan'ı eliyle sert şekilde itti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterirken Rodrigues'e de sarı kart gösterdi.





78' Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gianniotis'in ters köşesinden filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1.





81' Trabzonspor, öne geçti. Malheiro'nun sağdan ortasında, yakın mesafeden Nwakaeme kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.





90+1' Konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Brekolo'nun yerden pasında altı pas çizgisinin gerisinde Da Costa, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.





90+3' Konuk takımda Ben Ouanes'in yakın mesafeden filelere gönderdiği top, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.





90+8' Nwakaeme'nin soldan ortasında, yakın mesafede Banza, uygun durumda kötü vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.





Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



