Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Mehmet Türkmen
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçında Mehmet Türkmen görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre haftanın açılış karşılaşmasında Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil, üstlenecek.
Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Rizespor, ligde 22 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
Kocaelispor, 22 karşılaşmada elde ettiği 30 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.
#Çaykur Rizespor
#Kocaelispor
#SÜPER LİG