Çaykur Rizespor - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

15:349/04/2026, Perşembe
İşte Çaykur Rizespor - Samsunspor maç kadrosu...
İşte Çaykur Rizespor - Samsunspor maç kadrosu...

Trendyol Süper Lig’in 27. haftası erteleme maçında Samsunspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalısı Emre Kılınç, Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak. Çaykur Rizespor - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasından ertelenen maçta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Süper Lig’de 27 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 27 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 30 puan toplarken puan cetvelinin 12. sırasında yer alıyor. Çaykur Rizespor - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HAKEM KİM?

Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karadeniz derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

SAMSUNSPOR'DA KİMLER EKSİK?

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalısı Emre Kılınç, Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor:
Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Augusto, Mihaila, Halil.
Samsunspor:
Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Soner, Yalçın, Makoumbou, Holse, Coulibaly, Elayis, Mouandilmadji.

Akaryakıtta tarihi düşüş: Benzin ve motorin indirimi ne kadar, ne zaman geçerli olacak? 9 Nisan akaryakıt fiyatları son gelişmeler