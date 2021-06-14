Çek Cumhuriyeti, Patrik Schick ile kazandı

EURO 2020 D Grubu'nda İskoçya ile Çek Cumhuriyeti Hampden Park'ta kaşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çekya 2-0 kazandı.
Çek Cumhuriyeti'ne galibiyeti getiren golleri 42. ve 42. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Bu sonuçla birlikte Çekya gruptaki ilk maçında ilk galibiyetini aldı.
D Grubu'ndaki ikinci maçlar 18 Haziran Cuma günü oynanacak. Çek Cumhuriyeti saat 19.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak. İskoçya ise saat 22.00'de İngiltere ile mücadele edecek.
"Orta sahadan vurmaz ya" pic.twitter.com/zxTRIe5kC6
"Orta sahadan vurmaz ya" pic.twitter.com/zxTRIe5kC6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 14, 2021