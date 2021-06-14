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Çek Cumhuriyeti, Patrik Schick ile kazandı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO2020) D Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, İskoçya'yı Patrik Schick'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çek Cumhuriyeti, Patrik Schick ile kazandı
Patrik Schick'in gol sevinci

EURO 2020 D Grubu'nda İskoçya ile Çek Cumhuriyeti Hampden Park'ta kaşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çekya 2-0 kazandı.

Çek Cumhuriyeti'ne galibiyeti getiren golleri 42. ve 42. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Bu sonuçla birlikte Çekya gruptaki ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

D Grubu'ndaki ikinci maçlar 18 Haziran Cuma günü oynanacak. Çek Cumhuriyeti saat 19.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak. İskoçya ise saat 22.00'de İngiltere ile mücadele edecek.

Çekya'nın yıldızı Patrik Schick'ten EURO 2020'ye damga vuran gol
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Çekya'nın yıldızı Patrik Schick'ten EURO 2020'ye damga vuran gol


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