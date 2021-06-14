Çek Cumhuriyeti, Patrik Schick ile kazandı

Ekonomi

Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları sert düşüşte

Serbest piyasalarda hafta içi altın fiyatları son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 15 Haziran Salı günü sarı metaldeki son durum merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar son aylarda düşüşe geçen gram altının 507 lira seyretmesiyle gözlerini sarı metalin alış satış rakamlarına çevirdi. Düğün sezonuyla beraber 15 Haziran bugün cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...