Çekya'nın yıldızı Patrik Schick'ten EURO 2020'ye damga vuran gol

Çekya'nın forvet oyuncusu Patrik Schick, İskoçya'ya attığı ikinci golle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyuncu orta sahadan attığı şutta kaleci Marshall'ı avlamayı başardı.
Patrik Schick'in attığı gol sonrasında binlerce tweet atılırken bu golün şimdiden turnuvanın golü olduğu yönünde mesajlar paylaşıldı.
- Patrick Schick, 2019 yılında Trabzonspor'a transfer olmak üzereyken son anda karar değiştirmiş ve imzalar atılamamıştı. Schick sonrasında Leipzig'e kiralık gitmiş ardından Leverkusen'e transfer olmuştu.
İşte Patrik Schick'in attığı muhteşem gol;
⚽GOOLL! PATRIK SCHICKKKK! Uzun yıllar unutulmayacak muhteşem bir gole imza attı. 🚀#EURO2020 #CZE #SCO pic.twitter.com/4yONVLeFxH
⚽GOOLL! PATRIK SCHICKKKK! Uzun yıllar unutulmayacak muhteşem bir gole imza attı. 🚀#EURO2020 #CZE #SCO pic.twitter.com/4yONVLeFxH— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2021
45.5 - Patrick Schick, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda en uzaktan atılan golü İskoçya filelerine gönderdi (45.5 metre). İmkansız. pic.twitter.com/NZLT6DoNbc
45.5 - Patrick Schick, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda en uzaktan atılan golü İskoçya filelerine gönderdi (45.5 metre). İmkansız. pic.twitter.com/NZLT6DoNbc— OptaCan (@OptaCan) June 14, 2021