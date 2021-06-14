Spor Çekyanın yıldızı Patrik Schickten EURO 2020ye damga vuran gol
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Çekya'nın yıldızı Patrik Schick'ten EURO 2020'ye damga vuran gol

Çekya'nın İskoçya ile oynadığı karşılaşmaya forvet oyuncusu Patrik Schick damga vurdu. Mücadelede iki gol atan oyuncunun son attığı gol ise uzun yıllar unutulmayacak türdendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekyanın yıldızı Patrik Schickten EURO 2020ye damga vuran gol
Patrick Shick, attığı golle İskoçya kalecisi Marshall'ı da kale ağlarıyla buluşturdu.

Çekya'nın forvet oyuncusu Patrik Schick, İskoçya'ya attığı ikinci golle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyuncu orta sahadan attığı şutta kaleci Marshall'ı avlamayı başardı.

Patrik Schick'in attığı gol sonrasında binlerce tweet atılırken bu golün şimdiden turnuvanın golü olduğu yönünde mesajlar paylaşıldı.

  • Patrick Schick, 2019 yılında Trabzonspor'a transfer olmak üzereyken son anda karar değiştirmiş ve imzalar atılamamıştı. Schick sonrasında Leipzig'e kiralık gitmiş ardından Leverkusen'e transfer olmuştu.

İşte Patrik Schick'in attığı muhteşem gol;

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