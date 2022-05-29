Cem Bölükbaşı F2 yarışında 11. oldu

Hayat

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi İstanbul’daki ‘Fetih Yürüyüşü’nde buluştu

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı, İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümü dolayısıyla fetih programı düzenledi. Fatih Camisi'nden başlayan "Fetih Yürüyüşü", Beyazıt Meydanı'na kadar devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehteran gösterisinin ardından ezgi ve marşlar okundu. AGD/MGV Genel Başkanı Salih Turhan da İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde büyük bir iman, aşk ve heyecanla binlerce kişinin Anadolu'nun dört bir yanından geldiğini söyledi.