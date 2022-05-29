Spor Cem Bölükbaşı F2 yarışında 11 oldu
F1

Cem Bölükbaşı F2 yarışında 11. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monaco'daki yarışta 11. oldu.

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Haber Merkezi AA
Cem Bölükbaşı F2 yarışında 11. oldu
Cem Bölükbaşı, 20. sırada başladığı yarışı 11. sırada tamamladı.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarışa 20. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, 42 tur sonunda damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, ART takımından Fransız Theo Pourchaire ikinci, Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips üçüncülük elde etti.
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