Spor Cengiz Terime kapıyı gösterdi
FUTBOL FUTBOL

Cengiz Terim'e kapıyı gösterdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in kendilerini iç düşman olarak tanımladığını belirterek, “Ey Fatih Terim, sen genel kurula hakaret ediyorsun. Senin hocalıktan başka yetkin yok. Sadece bana değil bütün adaylara ayar çekiyorsun” dedi. Cengiz, kendisini üst başkan olarak gören Terim ile sözleşme imzalamayacaklarını söyledi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Cengiz Terime kapıyı gösterdi
Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süre sonra basının karşısına çıktı. Teknik direktör Ftih Terim’in durumundan, seçim sürecine kadar birçok konuyu değerlendiren Cengiz, sert açıklamalar yaptı. Fatih Terim’in kendisini başkan üstü gördüğünü ve kendisiyle yola devam etmeyeceklerini söyleyen Cengiz, “Fatih Terim’le çalışmayı düşünmüyorum. Ben ve arkadalarımı düşman olarak niteleyen Fatih Terim’le nasıl çalışalım? Kendisi bizimle nasıl çalışacak? Bizi iç düşmanlar olarak nitelendirdi. Sen düşman dediklerinle neden çalışıyorsun? O anda istifa etmeliydi. Hep istemekle olmaz. Fatih Hoca’dan bazı şeyleri beklemezdim. Hoca konuştuklarıyla rakipleri mutlu etti. Eserinle övünebilirsin Hocam. Başardın Hocam, yaptıklarınla kemoterapiye yeniden başladım. Hasta iken bir kere ziyaretime gelmedin” dedi.

SEN KİMSİN FATİH TERİM?

Teknik direktör Fatih Terim’in kendisini başkanlar üstü olarak gördüğünü belirten Mustafa Başkan Cengiz, “Ey Fatih Terim, sen genel kurula hakaret ediyorsun. Senin başka yetkin yok. Senin yetkin yetmiyor. Onursal başkan olarak konuşuyorsun. Gelecek olan yönetimlere ‘para ile gelin’ dedi. Sadece bana ayar çekmiyor. Onursal başkanımız, gelecek başkanlara da ayar veriyor! Ben olsam adayların yerinde ‘Sen kimsin ki bize ayar vermeye çalışıyorsun?’ derim. Aksine adaylar, ‘Bütün yetkileri Terim’e verin’ dediler. Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz. Ben ve yönetimim Fatih Terim’den yana değiliz. Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam, imzalamam. Ama bir şartla. Fatih Terim benden özür dilerse onunla konuşurum. Gelecekle ilgili problem yok. Transferler devam ediyor. Taraftarlar bize güvensin. Kırmızı çizgimiz Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.

SEÇİMDE KİMİ DESTEKLEYECEK?

Sarı-kırmızılı kulübün seçim süreci ile ilgili konuşan Cengiz, “Ben kavga adamıyım, benden barış adamı olmaz. Başkanlığa aday olmayacağım ama yönetimimden birisi aday olursa onu destekleyeceğim. Abdürrahim Bey, Yusuf Bey ve Kaan Bey’e aday olun dedim. 3’ü de ‘hayır’ dediler. Teklifim sürüyor. Pandemiden dolayı, bu seçimde de iptal olayı büyük ihtimal” dedi. Galatasaray’ın bu seçimlerde kendini test edeceğini belirten Cengiz, “3 sene doluyor. Neler yapmışız kısaca göz atacağız. Bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray’da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder, nankör müdür, teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek” şeklinde konuştu.

BAŞKAN OLARAK ÖLMEK İSTİYORUM

Toplantı bittikten sonra yeniden kürsüye dönen Mustafa Cengiz, flaş bir açıklama yaparak, “Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek, inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama onları dinlemeyeceğim” diyerek adaylık sinyali verdi.

Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk Galatasaray'a imza attı
SPOR
Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk Galatasaray'a imza attı
Abone Ol Google News
FETÖ bağlantılı!

FETÖ bağlantılı!

Bakanlara soru provokasyonu yaptı.
Ortadoğuda yeni denge

Ortadoğu'da yeni denge

​Filistin füzeleri İsrail'i caydırdı.
Çin art arda 3 depremle sarsıldı

Çin art arda
3 depremle sarsıldı

Sarsıntılar halk arasında paniğe neden oldu.
Hafta sonu <br>kısıtlaması başladı

Hafta sonu
kısıtlaması başladı

Nereler açık, kimler kısıtlamadan muaf?
Aşıda yüzde <br>100 artış!

Aşıda yüzde
100 artış!

​Tam kapanma sonrası vatandaş aşı merkezlerine koştu.

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

Tablo stabil

Tablo stabil

​Türkiye'nin 21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

​Bakan açıkladı: Bugün ödemeleri aktarmaya başlayacağız.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Sağlık Zirvesi'ne mesaj.

Nişantaşı'nda sağlıklı ev konsepti

Nişantaşı'nda sağlıklı ev konsepti

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
'Fatih Terim' <br>kararını açıkladı

'Fatih Terim'
kararını açıkladı

Mustafa Cengiz 'ayrılık' kararını duyurdu.

Ayvacık birbirine geçti

Ayvacık birbirine geçti

Sağanak ve fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi.

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz iki yüzlü tutumu devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.