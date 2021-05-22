Cengiz Terim'e kapıyı gösterdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süre sonra basının karşısına çıktı. Teknik direktör Ftih Terim’in durumundan, seçim sürecine kadar birçok konuyu değerlendiren Cengiz, sert açıklamalar yaptı. Fatih Terim’in kendisini başkan üstü gördüğünü ve kendisiyle yola devam etmeyeceklerini söyleyen Cengiz, “Fatih Terim’le çalışmayı düşünmüyorum. Ben ve arkadalarımı düşman olarak niteleyen Fatih Terim’le nasıl çalışalım? Kendisi bizimle nasıl çalışacak? Bizi iç düşmanlar olarak nitelendirdi. Sen düşman dediklerinle neden çalışıyorsun? O anda istifa etmeliydi. Hep istemekle olmaz. Fatih Hoca’dan bazı şeyleri beklemezdim. Hoca konuştuklarıyla rakipleri mutlu etti. Eserinle övünebilirsin Hocam. Başardın Hocam, yaptıklarınla kemoterapiye yeniden başladım. Hasta iken bir kere ziyaretime gelmedin” dedi.

REKLAM

SEN KİMSİN FATİH TERİM?

Teknik direktör Fatih Terim’in kendisini başkanlar üstü olarak gördüğünü belirten Mustafa Başkan Cengiz, “Ey Fatih Terim, sen genel kurula hakaret ediyorsun. Senin başka yetkin yok. Senin yetkin yetmiyor. Onursal başkan olarak konuşuyorsun. Gelecek olan yönetimlere ‘para ile gelin’ dedi. Sadece bana ayar çekmiyor. Onursal başkanımız, gelecek başkanlara da ayar veriyor! Ben olsam adayların yerinde ‘Sen kimsin ki bize ayar vermeye çalışıyorsun?’ derim. Aksine adaylar, ‘Bütün yetkileri Terim’e verin’ dediler. Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz. Ben ve yönetimim Fatih Terim’den yana değiliz. Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam, imzalamam. Ama bir şartla. Fatih Terim benden özür dilerse onunla konuşurum. Gelecekle ilgili problem yok. Transferler devam ediyor. Taraftarlar bize güvensin. Kırmızı çizgimiz Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.

REKLAM

SEÇİMDE KİMİ DESTEKLEYECEK?

Sarı-kırmızılı kulübün seçim süreci ile ilgili konuşan Cengiz, “Ben kavga adamıyım, benden barış adamı olmaz. Başkanlığa aday olmayacağım ama yönetimimden birisi aday olursa onu destekleyeceğim. Abdürrahim Bey, Yusuf Bey ve Kaan Bey’e aday olun dedim. 3’ü de ‘hayır’ dediler. Teklifim sürüyor. Pandemiden dolayı, bu seçimde de iptal olayı büyük ihtimal” dedi. Galatasaray’ın bu seçimlerde kendini test edeceğini belirten Cengiz, “3 sene doluyor. Neler yapmışız kısaca göz atacağız. Bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray’da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder, nankör müdür, teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek” şeklinde konuştu.

REKLAM

BAŞKAN OLARAK ÖLMEK İSTİYORUM

Toplantı bittikten sonra yeniden kürsüye dönen Mustafa Cengiz, flaş bir açıklama yaparak, “Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek, inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama onları dinlemeyeceğim” diyerek adaylık sinyali verdi.