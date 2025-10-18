Cengiz Ünder 2. golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Cengiz Ünder, karşılaşmanın 47. dakikasında Rafa Silva’nın asistini tamamlayarak topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlı ekibin tek golünü attı. Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Cengiz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6. müsabakada 2. kez gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki oyuncu, 5. haftada oynanan RAMS Başakşehir maçında da gol atmıştı.