Cengiz Ünder 2. golünü attı

21:4118/10/2025, Cumartesi
IHA
Beşiktaş’ın kanat oyuncusu Cengiz Ünder, Gençlerbirliği karşısında 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Cengiz Ünder, karşılaşmanın 47. dakikasında Rafa Silva’nın asistini tamamlayarak topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlı ekibin tek golünü attı. Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Cengiz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6. müsabakada 2. kez gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki oyuncu, 5. haftada oynanan RAMS Başakşehir maçında da gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz Ünder, 71. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.

