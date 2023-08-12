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Spor

Cengiz Ünder: Şampiyon yapmaya geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder İstanbul'a geldi. Havaalanında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldiğini ifade etti.

21:26 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi.

Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi.


Cengiz Ünder, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.


Milli oyuncu, havaalanında kendisini karşılayan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Cengiz Ünder'in ilk açıklamaları:

"Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim"


"Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım"


"Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim"


"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim"


"Marsilya ile antrenman yaparken sürekli kafam buradaydı. Sonunda geldim. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Bir an önce antrenmana ve maça çıkmak istiyorum"


Cengiz Ünder, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra taraftarları selamlayarak kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.


#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#İstanbul
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