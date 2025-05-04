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Chelsea şampiyon Liverpool'u 3-1 yendi

Chelsea şampiyon Liverpool'u 3-1 yendi

21:064/05/2025, الأحد
AA
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Chelsea puanını 63'e çıkardı.
Chelsea puanını 63'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool'u 3-1 yendi.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea'nin golleri 3. dakikada Enzo Fernandez, 56. dakikada Jarell Quansah kendi kalesine ve 90+6. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.


Liverpool'un tek golünü ise 85. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.


Bu sonuçla lider Liverpool 82 puanda kalırken, Chelsea ise puanını 63'e çıkardı.



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